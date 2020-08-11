Госкомстат назвал основные причины младенческой смертности в Брянской области

По информации Госкомстата самыми частыми причинами младенческой смертности выступают врожденные инфекции, незрелость новорождённых и врождённые пороки развития. Во многих случаях смерти можно избежать, вовремя обратившись к специалисту.

В Брянской области с начала текущего года родились 4 513 человек. Показатель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 352 ребёнка. У 17 малышей был критически низкий вес – менее килограмма.

Увеличилась смертность новорожденных. 25 детей погибли, не достигнув годовалого возраста. В 2019 году смертность была на уровне 13 малышей. В целом в текущем году показатель младенческой смертности составляет 5,1 на 1 000 детей, в прошлом – 2,4.

Напомним, специалисты Росстата отметили, что В Брянской области наименьшая младенческая смертность среди регионов ЦФО.