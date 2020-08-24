Губернатор Брянщины предложил выделять участки под ИЖС по цене 1 рубль

В правительстве Брянской области по итогам визита в регион вице-премьера Марата Хуснуллина и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Фанзуллина состоялось совещание у губернатора. В числе других обсуждался вопрос жилищного строительства, на темпах которого акцентировал внимание вице-премьер.

В регионе планируется в рамках нацпроекта «Жилье» ввести в эксплуатацию в 2024 году до 846 кв. м. нового жилья. Для этого территории осваиваются комплексно — наряду с жилыми домами строятся школы, детские сады, котельные, дороги. На 1 июля 2020 года введено 123 190 м. кв. жилья: 69 914 м. кв. многоквартирных домов и 53 276 индивидуального строительства.

На Брянщине реализуются пять крупных проектов в сфере жилищного строительства: комплексная застройка бывшего аэропорта, два жилых комплекса в поселке Мичуринский и жилой комплекс в поселке Путевка Брянского района. Всего после их завершения будет введено в строй 2 548 м. кв. нового жилья.

Ускорить темпы ввода жилья, по мнению губернатора Александра Богомаза, способна региональная программа выделения участков под ИЖС. Глава региона поручил в ближайшее время провести по всех муниципальных образованиях Брянщины компплексную инвентаризацию свободных земель на предмет возможной индивидуальной застройки и опросить жителей на предмет востребованности ИЖС. Рассматривается вариант реализации таких участков по символической цене 1 рубль, но при условии начала строительства. В противном случае участок будет возвращен муниципалитету. Программа также предусматривает обеспечение таких участков всей коммунальной инфраструктурой.

— Сколько человек готовы воспользоваться сельской ипотекой? Это хорошая программа, но мало кто о ней знает. Мы должны создавать все условия для строительства жилья на перспективу, там, где развивается производство, сельское хозяйство. Мы строим бассейны, ледовые дворцы, стараемся, чтобы в каждом районе это было, но чтобы человек остался жить на селе, ему нужен дом. Строительство — это основа основ, это занятость, развитие экономики, перспектива того, что люди останутся жить и работать в Брянской области, — сказал Александр Богомаз.

Губернатор также поручил созлать в каждом муниципальном районе комиссии по оценке недостроя и, если к таким объектам подключены вода, электричество и газ, проработать вопрос введения их в эксплуатацию.