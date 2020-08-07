Мэр Брянска заставил подрядчика переделать лестницу

Во время выездного совещания с объездом инфраструктурных объектов Бежицкого района мэр Брянска Алекандр Макаров высказал претензии к лестнице от заездного кармана для транспорта возле школы №11 на улице ХХII Съезда КПСС. Как сообщает пресс-служба мэрии, нарекания градоначальника вызвали покатые ступени, которые во время дождя чреваты вероятностью травмирования пешеходов.

Александр Макаров поручил не только переделать лестницу, но и обустроить на ней пандус для маломобильных брянцев.

Мэр также поручил подрядчику, который капитально ремонтирует тротуар на той же улице, благоустроить его обочины.

«Никакого строительного мусора, засохшего раствора здесь быть не должно. Все приведите в порядок, где надо подсыпьте грунт. Это центральная улица крупнейшего района, и она должна соответствующе выглядеть», — сказал Александр Макаров.

Ранее в областном правительстве подрядчику, который благоустраивает тротуар, в числе других чиновники мэрии поставили на вид то, что он не укладывается в сроки по ряду объектов, и пригрозили проблемами с допуском к муниципальным контрактам в будущем, если он не исправится.