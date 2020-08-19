Мэрия Брянска ограничит движение и парковку в выходные
В ближайшие субботу и воскресенье, 21 и 22 августа мэрия Брянска ограничит парковку и движение на нескольких улицах в Бежицком и Советском районах города. Об этом сообщает ее пресс-служба.
В субботу ограничения будут действовать с 7:00 до 15:00 у доме №54 по Бежицкой улице в Советском районе Брянска.
В воскресенье — с 15:00 до окончания мероприятия, которое не уточняется, на участке улице Литейной в Бежицком районе между улицами Флотской и 22 Партсъезда и с 0:00 до 23:00 по территории, что прилегает к домам №№ 33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина в Советском районе.
Исключение будет сделано только для транспорта участников мероприятий и оперативных служб.
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