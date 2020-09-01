На Брянщине еще один человек выздоровел от коронавируса

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую сводку по инфицированным, выздоровевшим и умершим.

За минувшие сутки заражение подтвердилось у 25 человек, а выздоровление всего у одного. Новых умерших нет.

Всего в регионе коронавирус подтвердился у 8252 человек, из них выздоровели 6735 и умерли от инфекции и вызванных ей осложнений 35. Носители коронавируса, умершие от других основных причин, в статистике не учитываются.

Ранее на Брянщине подтвердилось заражение коронавирусом еще 33 человек.