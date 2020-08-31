На Брянщине строят современные контейнерные площадки

В канун 1 сентября такая появилась в Навле, рядом с гимназией. Этот подарок к началу учебного года жителям поселка сделал региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области и депутат областной думы Дмитрий Добронравов.

— Контейнерная площадка, которая расположена рядом с гимназией, соответствует всем предъявляемым нормам и требованиям. Кроме того, ее расположение и конструкцию выбирали с учетом мнения жителей. На крытой площадке установлены не только контейнеры для твердых коммунальных отходов, но и для раздельного сбора вторсырья, что очень важно для реализации реформы чистоты и воспитания правильного отношения к отходам. Мы убеждены, что и школьники, и учителя, и родители, которые будут приходить в гимназию, а также навлинцы, которые живут рядом, оценят нововведение. На следующей неделе в поселке будет открыта для населения еще одна современная крытая контейнерная площадка. Администрация Навлинского района до конца года планирует построить и ввести в эксплуатацию 53 таких объекта, — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.