На Володарке появился новый запрещающий знак

На перекрестке переулка Володарского с улицей Димитрова в Володарском арйоне Брянска появился дорожный знак, запрещающий движение без остановки. Как сообщает областное УМВД, инициатором его установки стал городской ОГИБДД, а причиной — участивиеся аварии на этом месте.

С 8 по 14 августа на перекрестке случилось три ДТП, к счастью, все без пострадавших и жертв.

Одной из причин аварий на этом месте в УМВД называют то, что водители, выезжая из переулка на Димитрова, забывают, что со второстепенной дороги попадают на главную, и не дают дороги движущемуся по ней транспорту. С появлением знака, который напоминает об этом, в ДПС надеются на улучшении ситуации.