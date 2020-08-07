Об избиении ребенка в Дятькове рассказал Первый канал

Редакторы программы «На самом деле», которая выходит в эфир на федеральном Первом канале, посвятили очередной выпуск скандалу с избиением девочки 10 лет в Дятьковском районе.
По факту этого инцидента возбуждено уголовное дело, по версии следствия, избила ребенка родная мать. Об этом же говорит и сама пострадавшая. Наряду с расследованием уголовного дела, прокуратура разбирается с органами опеки и полицейскими. Семья состояла на учете в полиции и ПДН, но, как выяснилось, что там настолько все неблагополучно, сотрудники опеки и полиции, курировавшие ее, не знали.
В эфире Первого канала мать избитого ребенка озвучила версию, что девочку искусала собака. Но проверку на полиграфе не прошла, и участники шоу пришли к выводу, что женщина лжет, а избила дочь именно она.
Девочка Ульяна 10 лет была доставлена в Дятьковскую районную больницу в июне. Медики диагностировали у нее следы побоев.
Ранее мы сообщали, что СУ СКР по Брянской области расследует уголовное дело о причинении смерти ребенку по факту падения девочки восьми лет из окна седьмого этажа.
Еще раньше в областную детскую больницу была доставлена в состоянии крайнего истощения и с обмороженными ногами девочка Ира семи лет, которая воспитывалась в приемной семье во Флотском переулке Брянска. Ее случаной обнаружил сосед запертой в кладовке. Эту историю взяла на контроль федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова. Об инциденте также рассказали федеральные телеканалы. В эфире одного из шоу теперь уже бывший приемный отец утверждал, что о ребенке заботились, а случившееся — следствие досадного недоразумения и разлада между приемными родителями. Но проверка на детекторе лжи показала, что ребенка с особенностями развития изначально брали в семью исключительно ради полагающихся на нее выплат от государства. Уголовное дело возбуждено в отношении как приемных родителей, так и чиновницы органа опеки и попечительства, которая не была в курсе истинного положения дел в приемной семье. По последним данным, теперь для Иры ищут новую семью.
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