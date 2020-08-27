Областной прокурор посетил СИЗО-1 Брянска

Прокурор Брянской области Александр Войтович посетил с проверкой расположенный в Брянске СИЗО №1. Как сообщает в четверг пресс-служба УФСИН региона, глава надзорного ведомства проверял соблюдение законных прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые содержатся под стражей в учреждении.

Во время инспекции его сопровождали начальник УФСИН Евгений Фадеев и начальник СИЗО Николай Попов.

Прокурор проверил бытовое оснащение изолятора, санитарное состоянии камер и других внутренних помещений, соблюдение противопожарных правил и законность примнения дисциплинарных мер к арестантам.

Александр Войтович обошел территорию СИЗО, карцеры, пищеблок, санчасть и провел прием арестантов по личным вопросам.

По итогам проверки он провел с руководством изолятора оперативное совещание.