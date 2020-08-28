Оперштаб по коронавирусу рассказал, как на Брянщине будут проходить линейки 1 сентября

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине в пятницу сообщил, что разрешил провести торжественные линейки 1 сентября, и рассказал о регламенте их проведения.

В школах с числом учеников до 200 линейки состоятся для всех классов с 1 по 11-й. Где больше — только для первых и 11-х классов, для остальных ограничатся уроками знаний в классных кабинетах.

Линейки должны проводиться на свежем воздухе, длиться не больше 40 минут, а родители и педагоги обязаны соблюдать масочный режим.

Ранее мы сообщили, что с 1 сентября школы Брянщины и всей страны будут работать в закрытом для родителей режиме. По требованию Роспотребнадзора войти внутрь школы родители смогут только при необходимости. При этом родительские собрания рекомендовано проводить в дистанционном формате.