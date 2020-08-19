Пограничный институт ФСБ приглашает на учебу брянских выпускников 2021 года

Федеральный пограничный институт ФСБ объявил о наборе брянцев, которые к лету 2021 года будут иметь полное среднее образование, на учебу. Как сообщает пограничное управление ФСБ по Брянской области, в числе базовых требований также хорошая физическая подготовка и возраст от 16 до 22 лет для тех, кто не служил в армии, и до 24 лет для тех, кто отслужил.

Абитуриенты должны будут пройти медкомиссию и психологический отбор.

В институте можно получить полное среднее образование в срок от одно года 10 месяцев до трех лет с присвоением звания прапорщика или высшее — срок обучения пять лет, по окончании учебы присваивается звание лейтенанта.

В период учебы студенты находятся на полном государственном обеспечении и пользуются всеми льготами сотрудников ФСБ.

Документы принимаются до 1 марта 2021 года.

Узнать подробности можно в региональном пограничном управлении ФСБ: Брянск, ул. 3-го Июля,1. Телефоны для справок: 8 (4832) 67-16-66, 8 (4832) 67-35-33.