Полицейские Брянщины рассказали продавцам, как распознавать фальшивые купюры

За неделю полицейские на Брянщине посетили более 4,3 тыс. торговых и сервисных предприятий и рассказали их персоналу, по каким признакам можно выявить фальшивые купюры. Как сообщает областное УМВД, аналогичные беседы полицейские провели на 50 объектах социальной инфраструктуры — образовательных и медицинских учреждениях — и 187 — транспортной инфраструктуры.
На причастность к изготовлению и распространению фальшивых купюр они проверили 60 человек, которые ранее были судимы за аналогичные преступления.
Информация о признаках фальшивок размещена также на официальном сайте регионального УМВД, на его страничках в соцсетях, социальная реклама на эту тему транслируется на экранах в людных местах, общественном транспорте, на областных телеканалов, а аудиозаписи — на радио.
С прошлого года получить основную информацию о фальшивых деньгах можно на специальном сайте стопфальшивкам.рф. Там можно не только ознакомиться с признаками фальшивок, но и проверить номер банкноты по базе ранее выявленных подделок. Сделать это можно также с помощью бесплатного мобильного приложения «Единая дежурная часть». После его скачивания прогнать купюры по базе можно, воспользовавшись камерой смартфона.
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