Региональный мусорный оператор взыскал с неплательщиков более 2,5 млн рублей

Свыше двух с половиной миллионов рублей задолженности взыскал региональный оператор по обращению с ТКО с предпринимателей-уклонистов за последнее время. Как сообщила в пятницу дирекция регионального оператора по работе с отходами АО «Чистая планета», помимо долга ответчикам пришлось оплатить госпошлину и услуги представителя в суде.
— Работа по взысканию долгов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продолжается. До конца августа будут поданы заявления в отношении еще 300 должников из этой категории неплательщиков. Недобросовестные предприниматели уклоняются от заключения договора с региональным оператором, чтобы не платить за обращение с ТКО, при этом выбрасывают мусор в контейнеры на площадках общего пользования, которые рассчитаны только на жителей близстоящих домов. Но долго скрываться от заключения договора не получится, а сумма долга вместе с тем накопится приличная, и платить все равно придется. Если дело дойдет до суда, то ответчики заплатят не только всю сумму долга, но и издержки – госпошлину и услуги представителя в суде, а это, в среднем, около десяти тысяч рублей. Поэтому мы призываем всех предпринимателей, которые до сих про не заключили договор на услугу по обращению с ТКО, обратиться к региональному оператору и погасить задолженность в досудебном порядке, — прокомментировал этот факт руководитель управления Алексей Головин.
Вв соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, до дня заключения договора с Региональным оператором в письменном виде услуга по обращению с ТКО оказывается в соответствии с типовым договором и подлежит оплате по цене, равной утвержденному в установленном порядке единому тарифу на услугу Регионального оператора.
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