Ситуацию с тротуарами на улице Новозыбковской в Брянске проверит администрация президента России

В Фокинском районе Брянска люди несколько лет требуют обустройства сплошного пешеходного тротуара от дома №14Б до дома №17А на улице Новозыбковской. После отписок от местных властей они решили обратиться за помощью к Путину.

Накануне, 10 августа, из администрации президента они получили первый ответ. Там обещали проверить информацию и уведомили о запросе всех необходимых материалов.

Из-за этого срок рассмотрения обращения продлили на 30 дней. До 8 октября жители получат ответ. Они надеются, что им помогут решить измучившую их проблему.

Напомним, в реконструированном Майском парке начала проседать тротуарная плитка.