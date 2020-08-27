Строители Литейного моста в Брянске уложили на объекте последнюю балку (ВИДЕО)

Строители Литейного моста уложили последнюю из 99 запланированных балок. Как сообщает мэрия Брянска, присутствовавший при проведении этих работ губернатор Александр Богомаз лично наблюдал за процессом укладки финальной балки, а прежде чем начался ее монтаж, попросил руководителя строительства на ней расписаться.

Каждая балка весит 34 тонны и имеет 22 метра в длину. Укладка финальной требовала ювелирной точности.

Принять первый транспорт и пешеходов новая часть моста сможет уже в самые ближайшие дни. А пока на объекте идут финальные работы. Строители трудятся круглосуточно. Каждый день на объект выходят 150 человек и 30 единиц техники.

По состоянию на вечер четверга на мосту были не только уложены все балки и установлены все опоры, но и установлены перила на львиной доле объекта и смонтировано и уже включается по вечерам освещение. Заасфальтирован подход к мосту со стороны Бежицы, а на самом мосту на 50% уложен нижний слой асфальта. Строители обустраивают подход со стороны Советского района, амируют и омоноличивают межбалочные швы.

Общая стоимость строительства составила 455,7 млн рублей. Работы начались в ноябре прошлого года и по контракту должны были завершиться в декабре 2021. По завершении работ мост сможет выдерживать нагрузку до 100 тонн.

Литейный мост стал одним из объектов, которые неделю назад посетил во время рабочей поездки по Брянщине вице-премьер Марат Хуснуллин. По итогам той поездки вице-премьер доложил президенту об опережающих темпах реализации нацпроектов на Брянщине.