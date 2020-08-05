Суд обязал власти Стародуба довести до ума 36 площадок для мусора

Прокуратура Стародубского района выявила 36 однотипных нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения на территории райцентра. Об этом сообщила в среду прокуратура Брянской области.

Во время прокурорской проверки сотрудники надзорного ведомства выявили 36 контейнерных площадок для отходов, которые оказались без твердого водонепроницаемого покрытия с уклоном для отвода талых и дождевых вод и ограждения, которое бы препятствовало распространению мусора вокруг площадки.

По каждой площадке прокуратура направила отдельные иски в районный суд. Все 36 исковых заявлений суд удовлетворил в полном объеме.