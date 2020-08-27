У Октябрьского моста в Брянске в Десну выпустили свыше 16 тысяч мальков сазана

В Брянске у Октябрьского моста состоялось первое в этом году зарыбление Десны. В воду были выпущены более 16 тыс. мальков сазана.

Мальки сазана были доставлены на Брянщину из рыбоводческого хозяйства, которое расположено в Нижегородской области. Это уже не первый случай зарыбления Десны сазаном. Практика показывает, что эта рыба отлично приживается в водах на Брянщине.

Промыслового размера мальки должны достигнуть через три года.