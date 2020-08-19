В Бежице полиция раскрыла кражу телевизора и ноутбука

Жительница Бежицкого района Брянска 43 лет заявила в полицию, что из ее квартиры пропали телевизор и ноутбук. Как сообщает областное УМВД, в причастности к краже подозревается знакомый потерпевшей.

По версии следствия, подозреваемым оказался 30-летний знакомый с женщиной, который не раз с ней выпивал.

В этот раз он присвоил бытовую технику, воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры после возлияний заснула.

Сбыть украденное он не успел, и полицейские изъяли технику и вренули вдаделице.

Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.