В Брянске благоустроят по предложению жителей 13 территорий

В этом году в Брянске по программе «Инициативное бюджетирование» мэрия планирует благоустроить 13 территорий. Об этом сообщила во вторник ее пресс-служба.
В программу на этот год были включены такие объекты:
— Аллея Славы и Памяти в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Дворца культуры по ул. Ленина, д. 17 в поселке Белые Берега;
— переходы между домом 122 по ул. Верхняя Лубянка и ул. 2-я Садовая и между домами ул. Некрасова, д. 20 и ул. 1-я Садовая, д.17а в Советском районе;
— спортивно-игровая площадка в переулке Неженском в Фокинского района;
— обустройство детской площадки по ул. Центральной в Большом Полпино;
— сквер имени П.М. Камозина на улице Майской Стачки и Комсомольской Бежицкого района, где организуют место под мемориал «Героям-летчикам земли Брянской»;
— территория у ДК ВОС (ул. Ямская, д. 19 и д. 23) в Советском районе;
— спортивная площадка около дома № 4 по ул. Ильича в поселке Бордовичи;
— установка системы видеонаблюдения на территории ТОС «Левобережный» по ул. Владимирской и ул. Харьковской в Бежицком районе;
— территория массового отдыха ГДК им. А.М. Горького в Володарском районе;
— благоустройство и озеленение территории здания ГДК им. Д.Н. Медведева в Бежицком районе;
— ремонт и благоустройство территории объекта культурного наследия «Памятник трём Героям Советского Союза Владимиру Рябку, Валентине Сафроновой, Игорю Кустову» в Фокинском районе;
— обустройство детской спортивной площадки на территории, прилегающей к школе №42 в Володарском районе;
— благоустройство уличной сценической площадки ДК пос. Октябрьский.
Проектно-сметная документация по части объектов проходит государственную экспертизу, а часть уже готовится к благоустройству.
В прошлом году в аналогичную программу вошли 14 объектов, в том числе и пляж у железнодорожного вокзала Брянск-1.
04.08.2020 16:57
Сотрудники ГИБДД поймали водителя с поддельными правами в Ельне
Сотрудниками Госавтоинспекции на улице Капитанова был остановлен автомобиль под управлением водителя 1991 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. При проверке предъявленное водительского удостоверение вызвало у полицейских сомнение в подлинности. Они его изъяли и направили на экспертное исследование в ЭКЦ УМВД России по Смоленской области. Результаты исследования показали, что права изтоговлены не по
04.08.2020 16:30
На улице Николаева в Смоленске приводят в порядок зеленую зону
Специалисты приводят в порядок зеленую зону на улице Николева в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Территорию между домами №№ 47а, 47г и 31, площадью более 8 тысяч квадратных метров, постепенно превращают в новый ухоженный сквер. Об этом давно просили жители окрестных домов. Рабочие уже скосили высокие заросли травы. Сейчас завершается спил аварийных деревьев, сухих веток
04.08.2020 15:58
16 жителей Смоленской области получили положительный результат на тест на COVID-19
На территории Смоленской области выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба сегодня, 4 августа. Так, с начала пандемии коронавирусом заболели 5736 человек. 4260 смолян, у которых диагностировали COVID-19, вылечились. За минувшие сутки выздоровели лишь 74 жителя региона. Еще два человека умерли. Всего 104 смолянина, болевшие коронавирусом, не справились с новой инфекцией
04.08.2020 12:41
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ», пять ее победителей получили от Банка денежные призы в размере 200 000 рублей. Акция проходила с 9 июня по 15 июля 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре. Всего за время проведения акции в ней приняло участие 210 предприятий – субъектов малого
03.08.2020 17:02
Смоленские полицейские раскрыли покушение на мошенничество
В дежурную часть УМВД России по городу Смоленску поступило сообщение из одного из коммерческих банков о попытке мошенничества, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В банк поступила информация о том, что перестал работать один из банкоматов. В ходе проверки специалисты установили, что неизвестный пытался зачислить на банковскую карту 27 билетов «банка приколов» по 5
03.08.2020 16:01
На улице Ленина в Смоленске снесли аварийные сараи
Возле дома №32 по улице Ленина снесли аварийные сараи, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. На сносе полуразрушенных кирпичных сараев, расположенных на дворовой территории, настаивали жители многоквартирного дома. «К сожалению, подобные случаи для областного центра не редкость, – отметил Андрей Борисов в ходе состоявшейся в первой половине июля совместной рабочей поездки Губернатора и Главы города Смоленска. –