В Брянске благоустроят по предложению жителей 13 территорий

В этом году в Брянске по программе «Инициативное бюджетирование» мэрия планирует благоустроить 13 территорий. Об этом сообщила во вторник ее пресс-служба.

В программу на этот год были включены такие объекты:

— Аллея Славы и Памяти в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Дворца культуры по ул. Ленина, д. 17 в поселке Белые Берега;

— переходы между домом 122 по ул. Верхняя Лубянка и ул. 2-я Садовая и между домами ул. Некрасова, д. 20 и ул. 1-я Садовая, д.17а в Советском районе;

— спортивно-игровая площадка в переулке Неженском в Фокинского района;

— обустройство детской площадки по ул. Центральной в Большом Полпино;

— сквер имени П.М. Камозина на улице Майской Стачки и Комсомольской Бежицкого района, где организуют место под мемориал «Героям-летчикам земли Брянской»;

— территория у ДК ВОС (ул. Ямская, д. 19 и д. 23) в Советском районе;

— спортивная площадка около дома № 4 по ул. Ильича в поселке Бордовичи;

— установка системы видеонаблюдения на территории ТОС «Левобережный» по ул. Владимирской и ул. Харьковской в Бежицком районе;

— территория массового отдыха ГДК им. А.М. Горького в Володарском районе;

— благоустройство и озеленение территории здания ГДК им. Д.Н. Медведева в Бежицком районе;

— ремонт и благоустройство территории объекта культурного наследия «Памятник трём Героям Советского Союза Владимиру Рябку, Валентине Сафроновой, Игорю Кустову» в Фокинском районе;

— обустройство детской спортивной площадки на территории, прилегающей к школе №42 в Володарском районе;

— благоустройство уличной сценической площадки ДК пос. Октябрьский.

Проектно-сметная документация по части объектов проходит государственную экспертизу, а часть уже готовится к благоустройству.

В прошлом году в аналогичную программу вошли 14 объектов, в том числе и пляж у железнодорожного вокзала Брянск-1.