В Брянске на площади Воинской Славы в выходные развернули огромный триколор

В Брянске в субботу отметили День государственного флага. Как сообщила пресс-служба правительства Брянской области, в честь этого события на площади Воинской Славы в областном центре развернули масштабный триколор.
В акции участвовали заммгубернатора Александр Коробко, директор департамента внутренней политики Брянской области Татьяна Кулешова, руководители исполнительных органов власти региона, творческие коллективы, студенты, волонтеры молодежных общественных организаций и объединений, гости и жители Брянска.
— Флаг — это один из символов нашего государства, с которым мы живем каждый день. Здорово, что молодежь, старшее поколение проявляет такой интерес к изучению истории нашей страны. Нам всем приятно, когда мы видим, как гордо развевается наш триколор над нашей страной. Всех, всех с этим замечательным праздником, —сказал в поздравительной речи Александр Коробко.
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