В Брянске полицейские передали подарки в детский онкогемацентр
Сотрудники УМВД по Брянской области передали подарки детскому онкогематологическому центру в Брянске. Как сообщает пресс-служба управления, подарки были куплены на компенсацию за сданную кровь, которую полицейские получили в состоявшийся ранее в региональном главке МВД День донора.
На эти деньги полицейские купили для онкогемацентра принтер и электрический чайник.
Подарки вручил главврачу центра Людмиле Якубович замначальника УМВД, полковник внутренней службы Александр Куликов. Он подеркнул, что это лишь малая толика в помощь онкобольным детям.
Проведение Дней донора и направление полученных в качестве компенсации за кровь денег на благотворительность стало в региональном УМВД доброй традицией.
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