В Брянске прокуратура завела два дела после аварии на водопроводе

Прокуратура Фокинского района Брянска завела два административных дела на и. о. начальника районного экплуатационного участка городского водоканала. Поводом для этого стала авария на водопроводе, из-за которой жители частного сектора остались без холодной воды почти на 28 часов.
Сообщение об утечке воды у дома 39 по улице Тургенева в Фокинском районе Брянска поступило в диспетчерскую водоканала 24 июля. В 12:00 того же дня водоканал отключил воду, оставив без нее 36 частных домов. Восстановлено водоснабжение было только в 15:40 следующего дня.
Причиной утечки воды, как выяснилось, стала трещина на трубе.
Жители домов в зоне отключения остались без холодной воды на 27 часов 40 минут, что превышает разрешенное законом время. Кроме того, их не предупредили об отключении, а направленное в региональное управление Роспотребнадзора сообщение об аварии не содержало предусмотренной законом информации. За все это на и. о. руководителя эксплуатационного участка надзорное ведомство завело два административных дела.
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