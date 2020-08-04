В Брянске выпал из окна и разбился восьмилетний ребенок

В Фокинском районе Брянска выпала из окна с седьмого этажа и разбилась насмерть девочка восьми лет. Об этом сообщило Следственное управление СКР по Брянской области.

Следователи осмотрели место трагедии, зафиксировали обстановку в квартире, где жил ребенок, допрашивают родителей погибшей и других родственников и возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Поскольку такие трагедии в регионе случаются каждый год, в основном в жаркий период, следователи напомнили брянцам основные правила профилактики подобных инцидентов. Они рекомендуют не ставить рядом с окнами предметы мебели, используя которые ребенок может забраться на подоконник. Не следует также уповать, что трагедию предотвратит антимоскитная сетка. Ее крепления под весом детского тела легко ломаются. Надежнее использовать фиксаторы, не позволющие открыть окно во всю ширь. А когда проветриваете комнату, надо быть рядом с ребенком и следить за ним.

Следователи также напомнили, что подобные случаи гарантированно оборачиваются уголовными делами в отношении родителей, иных законных представителей или взрослых, которые в момент трагедии находились в квартире и оставили ребенка без присмотра.