В Дубровском районе суд заблокировал сайт, торгующий оружием

Прокуратура Дубровского района во время мониторинга интернета на предмет незаконного контента выявила сайт, который торговал огнестрельным боевым оружием без лицензии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Оборот оружия, в том числе и гражданского, в России строго регламентирован законом. А его сбыт, приобретение, ношение, перевозка и хранение без соответствующих разрешений уголовно наказуемы и караются реальными сроками. Запрет распространяется на на свободную реализацию вооружения, боеприпасов к нему, военной техники, запчастей, комплектующих изделий и приборов к ним, взрывчатых вещества, средства взрывания, порох, все виды ракетного топлива и специальные материалы и оборудование для их производства, специальное снаряжение личного состава военизированных организаций и нормативно — техническая продукция на их производство и эксплуатацию.