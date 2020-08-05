В Дятьковском районе прокуратура оштрафовала предпринимателя за неправильное обращение с отходами

Прокуратура Дятькова уличила предпринимателя из деревни Чернятичи в неправильно обращении с древесными отходами производства. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

При проверке жалобы жителей деревни на владельца местного пункта приема и отгрузки древесины сотрудники надзорного ведомства убедились, что на объекте нет оборудованного места для хранения отходов производства, а опилки и обрезки, которые остаются после переработки древесины и горбыля хранятся навалом на грунте под открытым небом и не защищены от воздействия осадков и ветра.

За нарушение законодательства бизнесмену придется заплатить 30 тыс. рублей штрафа.