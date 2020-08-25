В Почепе сфотографировали тягач с самоходкой

Однако комментаторы констатировали, что в Почепе находится артиллерийская воинская часть и перевозка техники там происходит регулярно.

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