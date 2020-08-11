В Севске главный следователь Брянской области проведет прием граждан
13 августа Глава следственного управления СК РФ по Брянской области Максим Лукичев проведет прием граждан. На нем будет присутствовать прокурор Севского района Владимир Иванцов.
Жалобы жителей района выслушают в этот четверг с 11 до 13 часов в прокуратуре Севского района по адресу улица Ленина, 17.
Для приема нужно предварительно записаться телефону и иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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