В Севском районе власти затянули с предоставлением участка многодетной матери

В Севском районе прокуратура наказала районные власти за несвоевременное оказание государственной услуги заявительнице. Как сообщает прокуратура Брянской области, они затянули с предоставлением земельного участка многодетной матери.

Женщина пожаловалась в районную прокуратуру, что в октябре прошлого года подала в районную администрацию заявление о выделении ей многодетного участка. Однако ответа так и не получила.

Прокурорская проверка показала, что власти района приняли решение по ее заявлению в декабре, то есть с нарушением сроков, которые составляют по закону 30 дней. А сообщить о нем заявительнице и вовсе не удосужились до сих пор.

Прокуратура вынесла главе района представление устранить нарушения и возбудило уголовное дело на ответственного чиновника.