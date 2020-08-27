В Трубчевске водопроводная вода оказалась не соответствующей санитарным нормам

Вода, которая течет из кранов в квартирах трубчевцев, оказалась не соответствующей санитарным нормам. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, это выяснилось, когда районная прокуратура провела проверку местного МУП Жилкомсервис Трубчевск, которое выступает поставщиков воды в дома жителей райцентра.

Водопроводная вода оказалась несоответствующей требованиям СанПИН по мутности.

Набор нарушений сотрудники прокуратуры обнаружили также на артезианских скважинах, через которые идет забор воды. Они оказались заросшими травой, с разрушенными бетонными отмостками павильона забора воды, без кранов для отбора воды и без ограждения.

Руководству предприятия вынесено представление устранить нарушение. В отношении него также возбуждено административное производство, которое прокуратура района передала на рассмотрение в территориальное управление Роспотребнадзора.