Житель Бежицы задержал ночного вора

В Бежицком районе Брянска 24-летний мужчина задержал ночного вора. Как сообщает региональное УМВД, брянец удерживал вора до приезда полиции.

В районе полуночи житель Бежицкого района Брянска услышал странный шум в своем гараже. Зайдя туда, он поймал с поличным вора, который пытался вынести из его гаража сварочный аппарат и компрессор. А затем передал его полицейским.

По версии следствия, к краже причастен житель Бежицы 24 лет, который ранее уже привлекался к уголовной ответсвенности.

За новый криминальный эпизод ему грозит до пяти лет колонии.