Житель Погара, забивший насмерть знакомого, отправится в колонию

В Погаре районный суд вынес приговор жителю села Гринево, которого признал виновным в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что в марте обвиняемый, будучи пьяным поссорился со знакомым и начал избивать его ногами в обуви. Потерпевший, получивший не менее 13 ударов по голове, умер.

За это осужденному придется провести в колонии строгого режима восемь с половиной лет.