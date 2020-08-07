Житель Погара, забивший насмерть знакомого, отправится в колонию
В Погаре районный суд вынес приговор жителю села Гринево, которого признал виновным в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.
Суд установил, что в марте обвиняемый, будучи пьяным поссорился со знакомым и начал избивать его ногами в обуви. Потерпевший, получивший не менее 13 ударов по голове, умер.
За это осужденному придется провести в колонии строгого режима восемь с половиной лет.
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