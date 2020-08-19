Жительница Карачевского района добилась пересчета платы за «коммуналку» с помощью прокуратуры

В Карачевском районе прокуратура помогла местной жительнице добиться перерасчета платы за коммунальные услуги. Как сообщает областная прокуратура, местному водоканалу пришлось скорректировать счета за водоснабжение и канализацию.

В апреле 2020 года жительница района заказала в ООО «МАНФЭ» поверку квартирного водосчетчика. Организация не выполнила заказ и не сообщила заявительнице, что прибол можно было использовать без поверки до 1 января 2021 года.

А управляющая компания незаконно выставила ей счета за холодную воду и канализацию на основе норматива с применением повышающего коэффициента.

Прокуратура вынесла обеим организациям представления. По результатам их рассмотрения женщине сделали поверку водосчетчика и пересчитали плату за воду и канализацию.