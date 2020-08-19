Жительница Карачевского района добилась пересчета платы за «коммуналку» с помощью прокуратуры

В Карачевском районе прокуратура помогла местной жительнице добиться перерасчета платы за коммунальные услуги. Как сообщает областная прокуратура, местному водоканалу пришлось скорректировать счета за водоснабжение и канализацию.
В апреле 2020 года жительница района заказала в ООО «МАНФЭ» поверку квартирного водосчетчика. Организация не выполнила заказ и не сообщила заявительнице, что прибол можно было использовать без поверки до 1 января 2021 года.
А управляющая компания незаконно выставила ей счета за холодную воду и канализацию на основе норматива с применением повышающего коэффициента.
Прокуратура вынесла обеим организациям представления. По результатам их рассмотрения женщине сделали поверку водосчетчика и пересчитали плату за воду и канализацию.
19.08.2020 16:50
Жительница Вязьмы хотела снять порчу за 260 тысяч рублей
В Вязьме полиция возбудила уголовное дело. Интернет-мошенник предлагал снять порчу за деньги, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. 46-летняя жительница Вязьмы нашла в Интернете услуги по снятию порчи. Позвонив по номеру телефона, она наткнулась на мошенника, который обхитрил ее. Поверив мошеннику, женщина в течение недели несколько раз переводила ему деньги. Так, она лишилась свыше
19.08.2020 15:46
Две иномарки столкнулись в Вязьме
18 августа около пяти часов дня в Вязьме столкнулись две иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. 37-летний водитель Hyundai Sonata ехал около дома №22 по улице Кашена, не рассчитал расстояние до Volkswagen Polo и врезался в него. В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Polo. Напомним, 8 августа в Угранском районе произошло смертельное ДТП.
19.08.2020 15:34
Чем ещё поможет МФЦ?
Как работают многофункциональные центры (МФЦ) и какие дополнительные услуги в них будут внедрять, обсудили на совещании под председательством губернатора. На защите прав Министерство экономического развития разрабатывает «Концепцию МФЦ 2.0», предполагающую внедрение новых принципов предоставления госуслуг. В частности, одной из новых функций МФЦ стало содействие гражданам в урегулировании споров при получении государственных и муниципальных услуг в
19.08.2020 15:26
Непростой долгострой
Высотка на проспекте Гагарина превратится в отель. Во время рабочей поездки по Смоленску губернатор Алексей Островский ознакомился с промежуточными итогами реализации инвестиционного проекта по строительству гостиницы на проспекте Гагарина. Помощь оказана О планах разместить в недостроенном здании на проспекте Гагарина в Смоленске пятизвёздочный отель стало известно в 2019 году, когда на полях Российского инвестиционного форума
19.08.2020 14:32
274 малыша родились в Смоленске в июле 2020 года
В Смоленске в июле родились 274 ребенка, сообщает пресс-служба городской администрации. Мальчиков родилось больше, чем девочек. На 141 новорожденного мальчика пришлось 133 девочки. Также стало известно, что среди всех малышей родились четыре двойни и одна тройня. В ЗАГСе Смоленска рассказали, что в июне 2020 года в брак вступили 286 смоленских пары. Напомним, в октябре 2019
19.08.2020 12:23
МЖД увеличила скорость доставки грузов на 7,3% в январе-июле
За период с января по июль 2020 года на полигоне Московской железной дороги средняя скорость доставки грузов составила 45 км/ч. Это на 7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ускорение обусловлено ростом маршрутизации перевозок, сокращением времени на маневровые операции и на коммерческий осмотр грузовых вагонов на станциях. Надежность доставки грузов (соблюдение сроков) за