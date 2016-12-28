Брянские крестьяне дали работу железнодорожникам
Успех аграриев Брянской области привел к увеличению нагрузки на железную дорогу.
Сельском хозяйство Брянщины отработало с отличными, а для многих и удивительными результатами. По данным на 1 октября, прирост к той же дате прошлого года составил 14% по намолоту зерна, 2,4% по картофелю и 8,6 по овощам. Прирост по подсолнечнику ‒ невероятный: плюс 75%.
Понятно, что не вся сельхозпродукция будет использована на территории региона. И основная нагрузка легла на железную дорогу. Так, перевозки зерна возросли вдвое. Впрочем, железнодорожники только рабы дополнительной работе.
Новости регионов
30 Декабря, 2016
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