«Почему не 50?»: брянцы обсуждают подорожание проезда в маршрутках

С начала нового года в Брянске ожидаемо выросла стоимость проезда в маршрутных такси.

Соответствующие объявления появились в большинстве городских маршруток. Так, днем за одну поездку пассажирам приходится платить 20 рублей, ночью – 25. Ряд перевозчиков пока сохранили прежние цены.

В Брянской городской администрации ситуацию официально не комментируют. Горожане выражают недовольство в социальных сетях, отмечая, что поездки в маршрутках Брянска небезопасны, в вечернее время машины сходят с маршрута и зачастую группе пассажиров дешевле воспользоваться услугами такси.

«А потом еще через полгода подорожает, куда повышать-то, не накатаешься, а зарплату не хотят увеличить? Чиновникам пора зарплату сократить и с экономии не поднимать цены на общественный транспорт», «Дождутся бунта», «За ценами на проезд не успеваем. Они там с ума сошли!», «А чего сразу не 50?», – пишут интернет-пользователи.