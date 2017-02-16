Фонд обязательного медицинского страхования задумал купить иномарку

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области объявил о покупке микроавтобуса, модель которого однозначно определяется его описанием в закупочной документации.

Брянский ФОМС 15 февраля обновил информацию о закупке микроавтобуса за 2,2 миллиона рублей. Как и полагается, конкретная модель не указана, дабы не подрывать конкуренцию. Однако, описание товара составлено таким образом, что под него не подойдет ни один отечественный микроавтобус. Да и среди импортных соответствует требованиям страховщиков только Volkswagen Caravelle.

В техническое задание для закупки микроавтобуса описание Volkswagen Caravelle с сайта автодилера копировалось абзацами, включая сокращения слов. Но фразы настолько характерны, что поиск по Интернету однозначно указывает на то, что чиновники Фонда решили обойти закон.

Почему Брянский ФОМС решил ездить именно на Volkswagen Caravelle, а не на какой-нибудь иной модели ‒ неизвестно. Оплачена иномарка будет из средств обязательного медицинского страхования.