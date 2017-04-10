В Брянске сотрудница ООО «СтройТех» добилась выплаты 209 тысяч по зарплате

Жительница Володарского района добилась выплаты задолженности по зарплате в размере 209 тысяч рублей.

Женщина работала в ООО «СтройТех». С жалобой на задолженность она обратилась в районную прокуратуру.

Как пояснили в прокуратуре, долги копились с 1 января по 16 ноября 2015 года. Несмотря на наличие задолженности в течение более трех месяцев и отсутствия средств на ее погашение, директор «СтройТеха» не подал заявление должника в арбитражный суд, чем нарушил закон о банкротстве.

По закону он несет субсидиарную ответственность по обязательствам юридического лица, отметили в прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры суд взыскал с директора компании задолженность по заработной плате. В прокуратуре намерены проконтролировать исполнение решения суда.