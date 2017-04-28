Пенсии за 9 Мая в Брянске выплатят досрочно

Жители Брянска досрочно получат пенсии за 9 Мая.

Выплаты будут производиться 7 и 9 мая, сообщили в региональном Отделении ПРФ.

Ряд пенсионеров Брянска и Брянского района смогут получить пенсию за 9 Мая 6-го числа. Это те, кто прикреплен к 23-му, 24-му, 25-му, 28-му и 44-му отделениям почтовой связи в Брянске, а также пенсионеры, проживающие в Радице-Крыловке, Сельцо-1, Нетьинке, Большом Полпино и других населенных пунктах Брянского района и получающие пенсию через отделения почтовой связи.