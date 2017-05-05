Брянская прядильно-ткацкая фабрика обанкротилась
Одно из юридических лиц, работающих с Брянским камвольным комбинатом, признано несостоятельным за долг в 57 миллионов рублей.
В марте прядильно-ткацкая фабрика выиграла у камвольного комбината суд на треть миллиарда рублей. Но это не спасло предприятие от банкротства ‒ приблизительно столько же составляет кредиторская задолженность самой фабрики. В результате арбитраж признал ее банкротом. В реестр требований кредиторов включены требования партнеров фабрики и
уполномоченных органов на сумму 57 564 578 рублей 66 копеек.
Новости регионов
11 Мая, 2017
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