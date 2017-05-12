В Брянске ищут предпринимателей, ориентированных на экспорт
Брянский областной бизнес-инкубатор позвал мелких предпринимателей Брянска и области на «круглый стол», чтобы рассказать, как готов им помочь.
Уровень запланированного мероприятия весьма высок: его поддерживают Министерство экономического развития, департамента экономического развития Брянской области и Российский экспортный центр ‒ акционерное общество, созданное для финансовой поддержки экспорта.
На «круглом столе» экспортно-ориентированным предпринимателям расскажут о возможностях господдержки, страховании экспортных кредитов и инвестиций и кредитовании экспортных контрактов.
Начнется мероприятие 23 мая в 11 часов в брянской торгово-промышленной палате.
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