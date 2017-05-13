Газификация Полховки обойдется в 200 тысяч рублей на жителя

Газификация умирающей мглинской деревни, в которой осталось 50 человек, обойдется бюджету в 10,5 миллиона рублей.

В деревне Полховке Мглинского района Брянской области прописано 77 человек, но фактически проживает около пятидесяти. В 2005-м в населенном пункте был ликвидирован водопровод, в 2010-м закрылась начальная школа. Но жители умирающей деревни пришли нынешней весной на прием к депутату Госдумы Валентину Субботу и потребовали обеспечить их газом.

И вот, 11 мая 2017 года на сайте Госзакупок появилась аукционная документация по газификации Полховки. Три с половиной километра газопровода и все необходимое оборудование обойдутся бюджету в 10 миллионов 462 тысячи 854 рублей. Таким образом, газификация обойдется в сумму около 210 тысяч рублей на каждого жителя Полховки.