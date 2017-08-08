В I полугодии 2017 года средняя зарплата в Брянской области выросла на 6%

Среднемесячная заработная плата в Брянской области в январе-июне 2017 года оставила 23,9 тысячи рублей, что на 6% выше уровня предыдущего года.

По данным Брянскстата, зарплату выше среднего уровня получают:

в финансовой сфере - 42,7 тысяч рублей;

в транспортной сфере - 31,7 тысяч рублей;

в сфере информационных технологий и связи - 31,3 тысяч рублей;

в области государственного управления - 28,9 тысяч рублей;

на обрабатывающих производствах - 26,6 тысяч рублей;

в сельском хозяйстве - 24,7 тысяч рублей.

Отметим, что зачастую в Брянской области на предприятиях накапливаются миллионные долги по зарплате. Так, например, 63 работникам в предприятия «Изотерм» задолжали более 13,2 миллиона рублей. А работники брянской «скорой» буквально жалуются на нищету.