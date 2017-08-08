В I полугодии 2017 года средняя зарплата в Брянской области выросла на 6%
Среднемесячная заработная плата в Брянской области в январе-июне 2017 года оставила 23,9 тысячи рублей, что на 6% выше уровня предыдущего года.
По данным Брянскстата, зарплату выше среднего уровня получают:
- в финансовой сфере - 42,7 тысяч рублей;
- в транспортной сфере - 31,7 тысяч рублей;
- в сфере информационных технологий и связи - 31,3 тысяч рублей;
- в области государственного управления - 28,9 тысяч рублей;
- на обрабатывающих производствах - 26,6 тысяч рублей;
- в сельском хозяйстве - 24,7 тысяч рублей.
Отметим, что зачастую в Брянской области на предприятиях накапливаются миллионные долги по зарплате. Так, например, 63 работникам в предприятия «Изотерм» задолжали более 13,2 миллиона рублей. А работники брянской «скорой» буквально жалуются на нищету.
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