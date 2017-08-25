Экс-директора Брянского химзавода оштрафовали на 250 тысяч за уход от налогов

Бывший генеральный директор ОАО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР» в Сельцо скрыл от налогообложения более 18 миллионов рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2012-2015 годах руководитель завода рассчитывался с кредиторами, минуя расчетные счета, на которые налоговики выставили инкассовые поручения для принудительного взыскания задолженности по налогам. В результате ему удалось укрыть от налогообложения более 18 миллионов рублей.

Гендиректору предъявили обвинение по статье «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере».

Суд признал его виновным и оштрафовал на 250 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.