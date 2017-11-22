Троих брянских предпринимателей накажут за слишком низкую зарплату

Работникам компаний платили меньше 8,5 тысячи рублей в месяц.

Прокуратура добивается административного наказания для троих индивидуальных предпринимателей из Брянского района: ИП Шагова, ИП Должкина и ИП Иванова, плативших зарплату в размере ниже величины минимальной оплаты труда.

Несмотря на то что соглашение между Правительством Брянской области, общественной организацией «Федерация профсоюзов Брянской области» и объединениями работодателей региона предписывает выплачивать работникам компаний внебюджетного сектора экономики не менее 8,5 тысячи рублей в месяц, предприниматели самовольно снизили уровень зарплат.

В отношении ИП возбудили административные дела. Их рассмотрит Госинспекция труда в Брянской области.