Троих брянских предпринимателей накажут за слишком низкую зарплату
Работникам компаний платили меньше 8,5 тысячи рублей в месяц.
Прокуратура добивается административного наказания для троих индивидуальных предпринимателей из Брянского района: ИП Шагова, ИП Должкина и ИП Иванова, плативших зарплату в размере ниже величины минимальной оплаты труда.
Несмотря на то что соглашение между Правительством Брянской области, общественной организацией «Федерация профсоюзов Брянской области» и объединениями работодателей региона предписывает выплачивать работникам компаний внебюджетного сектора экономики не менее 8,5 тысячи рублей в месяц, предприниматели самовольно снизили уровень зарплат.
В отношении ИП возбудили административные дела. Их рассмотрит Госинспекция труда в Брянской области.
Новости регионов
22 Ноября, 2017
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