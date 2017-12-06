Самозанятых брянцев просят перечислить пенсионные взносы – 23 400 рублей
Самозанятым жителям Брянской области напомнили об обязанности перечислить взносы на свое обязательное пенсионное страхование.
Таких в регионе насчитывается более 32,5 тысячи – это индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, сообщили в региональном Отделении ПФР.
В 2017 году размер фиксированного платежа составляет 23 400 рублей: 7500 рублей х 26% х 12 месяцев. Заплатить его необходимо до 31 декабря в Федеральную налоговую службу.
Если доходы предпринимателей в 2017 году превысят 300 тысяч рублей, к фиксированному платежу добавится 1% от суммы дохода, превышающего 300 тысяч рублей до 1 апреля 2018 года. Максимальная сумма взноса для предпринимателей с таким доходом за 2017 год составит 187 200 рублей.
В ПФР напомнили о необходимости уплаты пенсионных взносов даже при отсутствии доходов.
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