Голландцы не хотят платить за брянскую воду
Предприятие с голландскими учредителями и уставным капиталом в более чем 20 миллиардов рублей задолжало брянскому поставщику воды 21 тысячу рублей.
Муниципальное предприятие «Брянский городской водоканал» обратилось в арбитраж с иском к известной компании «МЕТРО Кэш энд Керри» с требованием заплатить долг 21842 рубля 50 копеек. Учредителем неплательщика являются две компании, зарегистрированных в Нидердандах. Доля одной в уставном капитале ‒ 10 миллиардов рублей, доля второй ‒ 12 миллиардов.
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