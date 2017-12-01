Голландцы не хотят платить за брянскую воду

Предприятие с голландскими учредителями и уставным капиталом в более чем 20 миллиардов рублей задолжало брянскому поставщику воды 21 тысячу рублей.

Муниципальное предприятие «Брянский городской водоканал» обратилось в арбитраж с иском к известной компании «МЕТРО Кэш энд Керри» с требованием заплатить долг 21842 рубля 50 копеек. Учредителем неплательщика являются две компании, зарегистрированных в Нидердандах. Доля одной в уставном капитале ‒ 10 миллиардов рублей, доля второй ‒ 12 миллиардов.