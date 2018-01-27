Мэрия Брянска пиарит карты «Халва»
В Брянской городской администрации рассказали о сотрудничестве с «Совкомбанком» и картах «Халва».
Первый заместитель главы горадминистрации Виктор Предеха встретился с руководством «Совкомбанка».
В мэрии сообщили, что в прошлом году «Совкомбанк» предлагал муниципалитету более низкие кредитные ставки. Также достигнуто соглашение о снижении ставок в связи с изменением ключевой ставки Центробанка.
В ходе рабочей встречи Виктор Предеха и заместитель регионального директора ПАО «Совкомбанк» Игорь Панютин обсудили возможности для дальнейшего сотрудничества.
В мэрии также рассказали о новой услуге «Совкомбанка» – картах рассрочки «Халва». Познакомиться с их преимуществами брянцам предлагают на официальном сайте банка.
Новости регионов
Завершается приём проектов на пятый Всероссийский конкурс интернет-проектов «Классный интернет». Тема онлайн-соревнования, организованного «Ростелекомом», – «Интернет-технологии в образовании». К участию принимаются реализованные проекты: сайт или раздел интернет-ресурса, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение. Дата окончания приёма работ – 31 января 2018 года.
29 января с 10:00 до 16:00 сотрудники путевого комплекса Московской железной дороги проведут ремонт пути в районе железнодорожного переезда 18 км, расположенного в поселке Пятилетка Брянской области. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.