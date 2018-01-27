Мэрия Брянска пиарит карты «Халва»

В Брянской городской администрации рассказали о сотрудничестве с «Совкомбанком» и картах «Халва».

Первый заместитель главы горадминистрации Виктор Предеха встретился с руководством «Совкомбанка».

В мэрии сообщили, что в прошлом году «Совкомбанк» предлагал муниципалитету более низкие кредитные ставки. Также достигнуто соглашение о снижении ставок в связи с изменением ключевой ставки Центробанка.

В ходе рабочей встречи Виктор Предеха и заместитель регионального директора ПАО «Совкомбанк» Игорь Панютин обсудили возможности для дальнейшего сотрудничества.

В мэрии также рассказали о новой услуге «Совкомбанка» – картах рассрочки «Халва». Познакомиться с их преимуществами брянцам предлагают на официальном сайте банка.