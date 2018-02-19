Чтобы отдохнуть за границей, жительница Брянска вернула 63 тысячи рублей налогов

Собака породы овчарка застряла в заборе частного дома в деревне Нижняя Боровая в Смоленском районе; выручили животное из «западни» специалисты-кинологи смоленского областного «Пожарно-спасательного центра», об этом сообщила тамошняя пресс-служба.

Крепостную стену в Смоленске просканируют лазером, об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе.

Смоленские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД

Коммунисты в регионах России недоумевают, почему руководство КПРФ выдвинуло в качестве кандидата на пост президента предпринимателя-капиталиста Павла Грудинна. Этим вопросом, в частности, задается представитель соседнего со Смоленщиной региона – депутат Брянской областной думы коммунист Сергей Антошин.

Подросток упал с эскалатора в торговом центре «Макси» в областном центре, об этом сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Легковое авто врезалось в большегруз на улице Свердлова в областном центре 20 февраля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Собравшись отдохнуть за границей, женщина вынуждена была рассчитаться с долгами в полном объеме.

Как сообщили в региональном УФССП, жительница Советского района задолжала налоговикам 63 тысячи рублей. В результате ей запретили покидать пределы страны.

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