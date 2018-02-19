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Чтобы отдохнуть за границей, жительница Брянска вернула 63 тысячи рублей налогов

Опубликовано Вчера, 19:33

Жительнице Брянска, решившей отдохнуть за рубежом, пришлось вернуть долги по налогам.

Как сообщили в региональном УФССП, жительница Советского района задолжала налоговикам 63 тысячи рублей. В результате ей запретили покидать пределы страны.

Собравшись отдохнуть за границей, женщина вынуждена была рассчитаться с долгами в полном объеме.

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