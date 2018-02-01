Брянский вице-губернатор потребовал от коров доиться

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов потребовал увеличения надоев в хозяйствах.

Вопросы зимне-стойлового периода обсуждали на оперативном совещании в региональном правительстве.

Резунов сообщил, что есть примеры, где, несмотря на уменьшение поголовья, надои сохранены и даже увеличены, а есть хозяйства, в которых имеют место случаи уменьшения надоев на одну фуражную корову.

Он поручил департаменту сельского хозяйства и главам муниципальных образований проанализировать вопрос надоев в отдельных районах.

«Возьмите на контроль и в недельный срок представьте отчет с полным анализом ситуации по молоку, в том числе по увеличению или снижению надоев!» – потребовал вице-губернатор.