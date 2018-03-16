Унечская предпринимательница скрыла налоги на 2 миллиона рублей

В Унечском районе судили предпринимательницу, задолжавшую крупную сумму по налогам.

Как сообщили в районном суде, женщина, ведущая предпринимательскую деятельность, уклонялась от уплаты налогов с 1 января 2015 года по 15 июля 2016 года. Предпринимательница, установил суд, действовала с прямым умыслом в целях улучшения своего материального положения. Она представила налоговые декларации за 2015 год с ложными сведениями об отсутствии доходов. В общей сложности бюджет РФ не досчитался 2,08 миллиона рублей по НДС и НДФЛ.

Суд приговорил жительницу Унечского района к восьми годам условно. Приговор в силу еще не вступил.