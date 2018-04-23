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Более 7 тысяч брянцев не могут выехать за границу из-за долгов

Опубликовано Сегодня, 18:20

Более 7 тысяч жителей Брянской области стали невыездными из-за долгов.

Как сообщает региональное УФССП, за три месяца 2018 года в отношении 5902 брянцев вынесены постановления о временном ограничении на выезд из России. Причина – накопленные долги на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.

Также, отметили в УФССП, зарубежные поездки придется отменить и 1789 должникам по алиментам, размер их долга перед детьми превысил 197 миллионов рублей.

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